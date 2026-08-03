Asumen presidencia de Columnistas

Francisco Javier Figueroa Niño rindió protesta como nuevo presidente del Comité Directivo de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C., para el periodo 2026-2028, en sustitución de Pascual Cruz Galdámez.

La ceremonia tuvo lugar este fin de semana en la capital del Estado, ante la presencia de integrantes de la Asociación e invitados especiales.

En el mismo acto también rindieron protesta: Humberto Robles Moreno, como vicepresidente;

Jorge Pinto López, tesorero y José Ángel Gómez Sánchez, secretario de actas y acuerdos.

El nuevo Comité Directivo de la citada Asociación lo completan Carlos Jiménez Vázquez, titular de la comisión de educación, cultura y sustentabilidad; José Juan Mendoza Hernández, en la comisión de transparencia y Daniel Crisanto Ramos Cruz, al frente de la comisión de seguridad social.

“Asumo esta encomienda con la firme convicción de trabajar por la unidad, el fortalecimiento y la dignificación de nuestro gremio, dando continuidad al legado de quienes han contribuido a construir una organización con historia, identidad y prestigio”, mencionó Javier Figueroa Niño, tras asumir el cargo y reconoció el trabajo realizado por Pascual Cruz Galdámez.