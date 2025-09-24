Atención a denuncia por agresión a mujer

En relación al señalamiento de acoso y violencia ejercida por un sujeto, presuntamente trabajador del sector Salud, la agraviada dio a conocer que denunció el caso ante las autoridades, mientras que el secretario de Salud confirmó una investigación interna con perspectiva de género.

En una declaración, Jesica “N” expuso que tras terminar una relación sentimental con Abigail “N”, este último inició una serie de amenazas y hostigamiento, incluida la advertencia de hacer públicos videos íntimos.

La mujer explicó que el denunciado tendría antecedentes de hostigamiento y agresión sexual dentro y fuera de la Secretaría de Salud, por lo que urgió a las autoridades priorizar el caso y dar las garantías de seguridad en el contexto de recientes feminicidios en la entidad.

Institución

Al respecto, el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez, condenó cualquier acto de violencia, por lo que la dependencia inició una investigación al respecto y dijo tener total disposición para coadyuvar con cualquier investigación de las autoridades en materia.

Explicó que en apego a las reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública, la dependencia realiza un proceso interno a fin de investigar y eventualmente sancionar a quien resulte responsable.

Explicó que todos los servidores públicos de la Secretaría de Salud deberán estar atentos al cumplimiento de las políticas públicas para erradicar cualquier tipo de violencia, un acto instruido por el Gobierno del Estado.

Finalmente dijo que diste un compromiso para generar estrategias de respeto en estricto apego a la Ley, para desarrollar acciones con perspectivas de género para sancionar cualquier acto irregular.