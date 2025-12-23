Atención al magisterio es clave: SEF

Alfredo Ramírez, subsecretario de Educación Federalizada (SEF), manifestó que ha prevalecido un buen ánimo con las y los maestros, gracias a que el gobernador ha estado al pendiente de las problemáticas y demandas, así como de las acciones que se realizan en el sistema federalizado, con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Recordó que en marzo del año pasado se inició un diálogo con el magisterio, junto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde se generó las subcomisiones para atender a los docentes cesados de sexenios pasados y aquellos con plazas omitidas, además del pago de interinos y otros temas.

Bilateralidad

Mencionó que durante seis años solo la parte oficial decidía las convocatorias de ascensos, las cadenas de cambios, los incrementos, pero con el actual gobierno se retomó la bilateralidad, un factor muy importante, porque las y los maestros con la parte institucional, trabajan de forma coordinada en cada proceso.

“Tenemos que reconocer que las maestras y los maestros son el motor principal para que tengamos una educación humanista en Chiapas, en donde las niñas y los niños sean los mas beneficiados y deben ser escuchados y tomados en cuenta”.

Hizo un reconocimiento al secretario de Educación, Roger Mandujano, “que ha hecho un papel extraordinario”, atendiendo las diferentes problemáticas con un buen resultado en cada rubro, siendo el principal el combate al analfabetismo, al cual la Subsecretaría se ha sumado.

Para el próximo año dijo que esperan seguir impulsando el programa Chiapas Puede para que las y los ciudadanos chiapanecos que no saben leer y escribir tengan esa oportunidad de poder aprender y transformar por completo su vida.