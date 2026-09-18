Atención en Comar está de nuevo rebasada

El Centro de Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está nuevamente siendo rebasado por el incremento de solicitudes de inicio de trámites de asilo de migrantes de distintas nacionalidades, quienes se aglomeran en las afueras de esas instalaciones.

A pesar de ello, la dependencia del gobierno federal ha determinado brindar atención solamente tres días a la semana, estableciendo que los lunes y jueves serán personas hispanohablantes y los viernes quienes provengan de Haití o África.

Asimismo, determinó que el horario será exclusivamente de 7:00 a 15:00 horas, lo que es considerado como insuficiente ante la acumulación de personas de diversas nacionalidades que permanecen varadas en esta región de la frontera Sur.

Trámites más demandados

Los servicios que demandan los migrantes son trámites de refugio y entrevistas de elegibilidad, orientación para acceder a salud, educación, asesoría legal y empleo.

El abogado Nicolás Robles Fuentes, señaló que Comar nuevamente está siendo rebasado y, por ello, el otorgamiento de una resolución tarda hasta dos años, lo que provoca que se agudice la crisis de los extranjeros varados en esta zona.

Urgió al gobierno federal que atienda la problemática e incremente el personal para que el servicio sea por lo menos de lunes a viernes; caso contrario, se seguirá agudizando.

Cientos de personas en movilidad permanecen por horas parados en las afueras de las instalaciones de la Comar en espera de ser atendidos, a pesar de las altas temperaturas que se registran.