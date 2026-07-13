Atención y hospitales, prioridades del sector: secretario

Tras su reciente nombramiento como titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño afirmó que una de las principales prioridades de su gestión será fortalecer los servicios médicos en la entidad mediante un manejo transparente de los recursos y una coordinación estrecha con las instituciones del sector.

El funcionario reconoció que existen diversas áreas de oportunidad dentro del sistema estatal de salud, por lo que actualmente se trabaja de manera conjunta con los directivos y responsables de las distintas áreas para atender las necesidades más apremiantes.

“Estoy a días de haber tomado esta gran responsabilidad y, como en todos los cargos que he desempeñado, le doy con mucha transparencia, con mucho amor a Chiapas y con muchas ganas de servir, pero sobre todo con resultados”, expresó.

Respecto a los señalamientos sobre presuntas irregularidades financieras y el desfalco reportado en administraciones anteriores dentro de la Secretaría de Salud, señaló que actualmente se encuentra en el proceso formal de entrega-recepción, por lo que su responsabilidad inmediata es revisar el estado en que recibe la dependencia.

“Lo que a mí me corresponde es recibir, observar y, de aquí para adelante, manejar los recursos con mucha transparencia, con mucha honestidad y, sobre todo, con resultados”, indicó.

Demanda ciudadana

Subrayó que, más allá de los procesos administrativos, la principal demanda de la población es contar con hospitales funcionales y una atención médica de calidad.

En ese sentido, destacó la coordinación existente entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el IMSS-Bienestar, bajo un esquema de trabajo conjunto orientado a mejorar los servicios para la ciudadanía.

Asimismo, destacó la labor que realiza la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, organismo encargado de las acciones de prevención y vigilancia sanitaria en la entidad, área en la que adelantó se reforzarán los esfuerzos durante su administración.