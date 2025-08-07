Atendemos rezago en el basurero

En el marco de una rueda de prensa, el alcalde Yamil Melgar aseveró que el Ayuntamiento de Tapachula trabaja con voluntad para atender el rezago en el basurero municipal, refrendado su compromiso con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

El edil precisó que su administración trabaja en sinergia con las autoridades federales y estatales en la atención de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que aplicó un cierre parcial en el basurero municipal.

Yamil Melgar expuso que las omisiones del pasado, generaron la problemática que está siendo atendida por su gobierno, con el firme propósito de garantizar la protección de la ciudadanía y del medio ambiente.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Santizo Martínez, resaltó que con el respaldo de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas y de la Profepa, se trabaja para atender la problemática del cierre parcial del basurero.