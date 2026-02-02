Atender demanda escolar, un acto de justicia social

Ocuparse del incremento de demanda universitaria en Tapachula es, además de un compromiso educativo, una urgencia para dar opciones a la comunidad en edad universitaria, que se calcula en 15 mil estudiantes en el fronterizo municipio, consideró el rector de la Unach Oswaldo Chacón Rojas.

Explicó que como parte de la responsabilidad social de la universidad, destaca identificar las condiciones sociales de las regiones de Chiapas para crear escuelas o modelos de educación, como un acto de justicia social.

Resultados

En ese sentido, Tapachula tiene un gran crecimiento de estudiantes universitarios, esta población, distribuida en diversas instituciones públicas y privadas, consolida a la ciudad como el segundo núcleo educativo más importante de Chiapas, después de Tuxtla Gutiérrez.

El rector explicó que la ceremonia de declaratoria de creación de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), representa un aporte a la seguridad, desarrollo y educación en Chiapas.

Dijo que la Extensión Tapachula ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto al número de estudiantes matriculados en el programa de Licenciatura en Derecho, alcanzando 858 alumnos, con la expectativa de llegar a mil estudiantes durante el año 2026.

El rector de la institución, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que esta expansión se apoyará en una estrategia dual: la implementación de modalidades híbridas en varios programas educativos y el fortalecimiento de la educación en línea. “Vamos a ajustar diversos programas curriculares a modelos híbridos para optimizar el uso de nuestra infraestructura y llegar a mas estudiantes”, detalló.

Objetivo

Entre los objetivos centrales, mencionó consolidar a la Unach como la principal universidad del estado y una de las más influyentes del sureste mexicano, siempre bajo el principio de que ningún joven chiapaneco se quede sin la oportunidad de estudiar una carrera universitaria.

Chacón Rojas destacó que todos los programas educativos de la Unach cuentan con certificación y acreditación vigente. Asimismo, avanzó que este año iniciarán procesos para obtener certificaciones internacionales, con el propósito de elevar aún más los estándares de calidad.

En cuanto a los procesos de admisión, informó que, gracias a un convenio con el Ceneval, el examen de ingreso a la carrera de Medicina Humana será aplicado en su totalidad por este organismo externo, lo que brindará mayor transparencia y confiabilidad. Los cursos de preparación para el examen de selección serán impartidos por la propia universidad a un costo accesible.

Medicina

El rector anunció también un incremento de espacios disponibles en la carrera de Medicina, gracias a la puesta en marcha del nuevo Hospital “XIV de Septiembre” del Imss en Tuxtla Gutiérrez y al apoyo del gobierno estatal para fortalecer la infraestructura de la Facultad de Medicina.

Con estas medidas, la Unach busca responder a la creciente demanda educativa en la entidad y ofrecer alternativas formativas innovadoras y de calidad, reforzando su compromiso con el desarrollo social y profesional de la juventud chiapaneca.