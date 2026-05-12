Atender el lupus es un desafío

La escasez de médicos especialistas, los altos costos de los tratamientos y las dificultades geográficas para acceder a la atención médica se combinan para convertir al lupus eritematoso sistémico en un desafío mayúsculo para la población de Chiapas.

Así lo expuso la doctora especialista en reumatología, Liliana Hernández Cruz, quien detalló los principales obstáculos que enfrentan quienes padecen esta y otras enfermedades inmunológicas en la entidad.

Limitaciones

De acuerdo con la especialista, el número de reumatólogos en los distintos médicos de Chiapas es insuficiente para atender la demanda.

“Tenemos alrededor de cinco médicos en el IMSS, dos en el IMSS Bienestar, su servidora que está en el Gómez Maza y dos reumatólogos más en Tapachula en el Instituto Mexicano del Seguro Social, otro médico reumatólogo en San Cristóbal en medio privado y algunos otros que únicamente se dedican a la medicina privada”, detalló Hernández Cruz.

Esta limitación, complica el acceso de los pacientes a un diagnóstico y tratamiento oportuno, en un contexto donde las manifestaciones de la enfermedad pueden ir desde las más leves hasta las graves, que ponen en riesgo la vida.

Sin registro de enfermos

Tal es el grado de desatención en el tema, que incluso señaló la inexistencia de un registro estatal de enfermos reumáticos, es decir, se desconoce cuántas personas hay con un padecimiento de este tipo.

“No solo de lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, espondiartropatía axial y otras enfermedades que son menos conocidas, pero que existen en nuestro estado”, lamentó la doctora.

Agregó que actualmente se trabaja en ello para visibilizar dichos padecimientos y lograr diagnósticos y tratamientos más oportunos.

Los costos, otra barrera

La reumatóloga explicó que solo el diagnóstico es caro, paneles inmunológicos que llegan a tener una cotización de alrededor de 8 mil a 9 mil pesos, aunado a otros estudios que se tienen que realizar previo a esto.

Se suman los tratamientos, desde medicamentos orales hasta los biológicos intravenosos de alto costo que muchas veces debe absorber el paciente porque no se encuentran en todos los hospitales públicos.

En muchos casos, los enfermos han acudido previamente a múltiples médicos antes de llegar al especialista, lo que incrementa aún más los gastos.

Situación de pobreza

La situación se agrava por el contexto de pobreza y las limitaciones geográficas de Chiapas, “Vivir en el estado más pobre de México, contar con seis de los municipios más pobres a nivel nacional de los 15 que están catalogados, limita mucho el acceso tanto para el diagnóstico como para el tratamiento”, sostuvo Hernández Cruz.

Además, comentó que atiende pacientes que recorren de seis a ocho horas de camino, a lo que se suman gastos de traslado, alimentación y estancia, muchas veces con un acompañante.

Sobre la persistencia en el retraso de los diagnósticos, la especialista señaló que los pacientes pueden tardar hasta cinco años en tener un diagnóstico preciso.

Por ello, considera fundamental incluir la reumatología en el plan de estudios de medicina de las universidades tanto públicas como privadas, abona a atender las demandas que presenta el sector salud en Chiapas.