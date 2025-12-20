Atenderá el SAT citas durante vacaciones

Las y los contribuyentes que cuenten con citas programadas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial durante el periodo vacacional; el organismo informó que la atención se mantendrá con normalidad en sus oficinas.

Por medio de un comunicado informó que las únicas fechas en que no se brindará atención serán los días oficiales de descanso: 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, conforme a la normatividad vigente.

Dentro de la Oficina Virtual, se pueden realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas, incluidos mexicanos residentes en el extranjero, ya sea con el régimen sin obligaciones fiscales, asalariados o quienes no cuenten con obligaciones.

Asimismo, cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, incorporación o corrección de la CURP, obtención de constancias y la asistencia virtual para la recuperación de la Contraseña.

Deducciones personales

Ante el próximo cierre del año fiscal, se acerca también la presentación de la declaración anual para personas físicas y morales, por lo que la autoridad fiscal recordó a las y los contribuyentes empezar a verificar toda su información, como las deducciones personales.

Refiere que es importante verifiquen el uso correcto de los conceptos en los comprobantes fiscales digitales (CFDI). Por ejemplo, los gastos de consultas psicológicas, nutricionales, análisis clínicos, radiografías, lentes graduados y cirugías, el uso del CFDI debe ser honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Los gastos funerarios son gastos funerales, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro son aportaciones voluntarias al SAR, seguro de gastos médicos son primas por seguros de gastos médicos, colegiaturas son pagos por servicios educativos, entre otros.