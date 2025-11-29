Atenderán a adultos y ancianos con autismo

Se realizó la última sesión del año del Comité para la Implementación de la reforma a la Ley Estatal de Autismo, con logros materiales en áreas de salud y educación, además del compromiso de gestionar un proyecto presupuestal 2026 con acciones puntuales para beneficiar a personas dentro del trastorno del espectro del autista (TEA).

En la sesión encabezada por la Secretaría de Salud, el titular de la dependencia estatal, Omar Gómez, dijo que se están fortaleciendo la acciones para que sean realidades y nunca simulaciones.

“No vamos a permitir simulaciones, ya se trabajó arduamente este primer año y es hora de aterrizar acciones, por fortuna contamos con el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez y la señora Sofía Espinoza”, dijo.

Dinero 2026

En este sentido, dijo que se cruzarían cifras entre diversas dependencias para tener un censo aproximado de personas con autismo en la entidad y poder tener una cifra real que permita sustentar la petición de recursos especiales para atender a la comunidad, esto con apego a la reforma a la Ley Estatal de Autismo.

Adultos y ancianoscon autismo

En otro tema relevante, se consideró viable el proyecto de la Asociación TEA Chiapas, denominado Casa de Día y de Noche, mediante el cual las instituciones atenderán no solamente a las infancias con autismo, sino también a adultos y ancianos.

Este proyecto busca ofrecer artes, oficios y atención terapéutica en las mañanas para este sector de la población, por las tardes capacitaciones y actos de autosutentabilidad de la propia casa y los internos; y en casos excepcionales un dormitorio para tercera edad. Este es un proyecto piloto que busca atender un grupo vulnerable en particular. Incluso desde una visión antropológica del adulto mayor en discapacidad. Es de mencionar que el Modelo TEA de Salud, también contempla este cobertura para la población de la tercera edad.

Asimismo, generó el compromiso para dar seguimiento a los acuerdos y para que las reuniones trimestrales, tengan seguimiento semanal y mensual, para tener acciones concretas. Esto en apego al artículo 9 en su capítulo III, mediante el cual se planteó que la coordinación de la Mesa Interinstitucional, entregue un informe mensual a la Secretaría Técnica del Comité, que es el DIF con copia a los miembros del Comité.

Se recuperará el proyecto de la Secretaría de Economía, del Distintivo Azul, para incentivar empresas que contraten y capaciten a personas con autismo. Se concretó que en 2026 iniciará el proyecto de sombras gratis en primarias de Chiapas, además de secundarias modelo sin examen de admisión para personas con esta condición. Además se buscará que la Unach y otras universidades formadoras de docentes cursen materias de educación especial y discapacidades como parte de sus program escolar.