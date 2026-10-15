Atentos al paro de maestros en la Carrera Panamericana

Ante las movilizaciones anunciadas por el magisterio para el día viernes 16 de octubre, fecha en la que está programada la salida de la Carrera Panamericana, el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, afirmó que se mantienen atentos y en comunicación con la Secretaría de Educación para cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Afirmó que tanto él, como la dependencia, mantienen una postura de respeto a las manifestaciones de los diferentes sectores sociales. Aclaró que no es algo con lo que estén directamente involucrados.

Puntos diferentes

Guillén Gordillo señaló que el evento tendrá una ruta y un horario distinto a la manifestación de los maestros, por lo que confió en que no haya ninguna situación a considerar.

“Creo que estos eventos nos ayudan a que el estado pueda tener mayores instrumentos de desarrollo y creo que todos los chiapanecos que queremos a Chiapas, pues queremos que eso suceda”, agregó.

Respecto a la afluencia turística, el secretario informó que se estima una ocupación hotelera impulsada por la carrera de entre 60 y 70 por ciento en Tuxtla Gutiérrez.

Sobre la derrama económica, confirmó que se mantiene en un rango aproximado a los 80 millones de pesos, aunque destacó que el impacto va más allá de lo económico, sino de la promoción y alcance a nivel mundial que Chiapas puede alcanzar.