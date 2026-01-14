Atentos diputados ante las remociones en alcaldías

La Comisión Permanente continuará atendiendo la agenda ordinaria del Congreso del Estado, aunque no se descartan nuevas sesiones extraordinarias por remoción de alcaldes ante las indagaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Así lo explicó la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, quien detalló que en el marco de sus responsabilidades legislativas están atentos a coadyuvar por la legalidad y gobernabilidad en el estado.

Por ello, pese a estar en un periodo de receso legislativo, la Comisión Permanente atiende la agenda ordinaria en temas urgentes y también podría llamar a una sesión extraordinaria del pleno.

Designaciones

Cabe recordar que el lunes 12 del presente, la Comisión Permanente dio lectura al oficio turnado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, donde informó de la situación jurídica de la ciudadana Sally Edith Gallardo Núñez, síndica municipal de Cintalapa de Figueroa.

Por lo que ante la falta al cargo se designó a María Eulalia Martínez Ramos como síndica municipal. En consecuencia, y con el objeto de cubrir la vacante que se originó, se nombró a Levy Mayeli Farrera Ramos como regidora de representación proporcional por el Partido del Trabajo, quienes entrarán en ejercicio de sus funciones a partir del 12 de enero.