Atestigua acciones de justicia en ÁAC

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, en Jaltenango, cabecera municipal de Ángel Albino Corzo (ÁAC), participó y atestiguó junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, las estrategias y acciones que fortalecen la seguridad, justicia y el bienestar de las y los habitantes de la región.

Comenzando con su participación en la Mesa de Paz, en donde se diseñaron y presentaron acciones conjuntas en materia de justicia y seguridad, generadas con el apoyo interinstitucional de las instancias municipales y estatales, para garantizar la paz y tranquilidad en las familias chiapanecas.

Posteriormente, el magistrado Moreno Guillén se congratuló con el fortalecimiento de la infraestructura de las vías de comunicación en nuestra entidad, en el evento de supervisión de la construcción del camino Jaltenango–Querétaro dentro del programa Carreteras Vivas, donde destacó que este logro representa un acto de justicia social, que no solo mejora la movilidad ciudadana, sino el acceso a la justicia.

Becas

Finalmente, durante el acto de entrega de Becas Rosario Castellanos, el titular de esta casa de la justicia reconoció el impulso que esta nueva era ha otorgado para la educación de jóvenes y adultos, y subrayó la importancia del derecho a la educación como base para el desarrollo social y la igualdad de oportunidades, contribuyendo a la consolidación de una sociedad más justa e incluyente, donde la justicia es la paz.