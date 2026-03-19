Atestigua alcaldesa toma de protesta

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento atestiguó la toma de protesta de las 65 Redes de Guardianas y Guardianes Ambientales, así como de las Redes de Impulsores de la Transformación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, en el marco del programa “Villaflores Te Quiero Limpio”. Estas redes tienen presencia desde nivel preescolar hasta universidades del municipio, consolidando la participación de la niñez y juventud en acciones comunitarias.

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que quienes integran estas redes asumen el compromiso de promover el cuidado del medio ambiente y la defensa de sus derechos, mediante jornadas de capacitación, actividades de concientización en escuelas y acciones coordinadas que contribuyan a mejorar el entorno y la calidad de vida en Villaflores.

Reconocimiento

Carlos Mario Zambrano, de la Semahn, reconoció a Villaflores como punta de lanza en materia ambiental por sus acciones constantes en favor del entorno. En tanto, la procuradora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, María Caro, subrayó la importancia de seguir fomentando su participación activa, impulsándolos a seguir siendo agentes de cambio mediante proyectos, foros y propuestas orientadas a mejorar su bienestar.