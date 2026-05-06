Atestigua Ceremonia de Protesta de Bandera

En el marco del 164.º Aniversario de la Batalla de Puebla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la Ceremonia de Protesta de Bandera de Soldados del Servicio Militar Nacional, Clase 2007, Remisos y Mujeres Voluntarias, realizada en el Campo Militar Los Sabinos, en el municipio de Berriozábal.

En este contexto, el mandatario destacó que resulta motivo de orgullo constatar el compromiso con la patria, la disciplina y el amor por México que muestran las y los jóvenes. “Su decisión de servir es un ejemplo de los valores que fortalecen a Chiapas y a la nación”, expresó.