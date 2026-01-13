Atestigua ERA asamblea del pueblo en San Juan Cancuc

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de San Juan Cancuc, donde se realizó la Asamblea del Pueblo en un ambiente de diálogo, respeto y fraternidad. En este encuentro, subrayó que la visión del gobierno de la Nueva ERA es escuchar y atender las necesidades de las comunidades, especialmente de aquellas que permanecieron en el olvido, con el propósito de avanzar en la construcción de un Chiapas con mayor igualdad, dignidad, bienestar, desarrollo y prosperidad compartida.

Obra de electrificación

Durante la jornada, el mandatario atestiguó la votación a mano alzada mediante la cual las y los habitantes eligieron de forma libre y democrática la realización de una obra de electrificación, al considerarla un proyecto social prioritario. Asimismo, entregó calzado deportivo a mil 722 niñas y niños como parte del programa A Paso Firme; becas Rosario Castellanos para la alfabetización; y kits invernales a población en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, precisó que San Juan Cancuc forma parte de los 12 municipios de atención prioritaria, por lo que anunció que se fortalecerá la coordinación con el Ayuntamiento para impulsar acciones que permitan avanzar en distintos rubros. Reiteró que su gobierno trabajará de manera cercana a la gente, con la convicción de alcanzar uno de los objetivos centrales de su administración: garantizar el buen vivir y transformar la realidad de los municipios históricamente marginados.

Gobernador

“Yo no hago las cosas para que el pueblo me quiera o acepte, ni por aprobación de mi Gabinete. Trabajo todos los días por conciencia y para que todas y todos estén bien. Para visibilizar a Chiapas, el auténtico Chiapas que son nuestros pueblos”, expresó Ramírez Aguilar.

El director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, reconoció las acciones que el gobernador Eduardo Ramírez impulsa a favor de la alfabetización y de una infraestructura educativa digna. Destacó que se trabaja con compromiso para que maestras y maestros se mantengan saludables, motivados y con las condiciones necesarias para desempeñar su labor en las aulas.

Visión humanista

Por su parte, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, destacó que la visión humanista del gobernador ha permitido fortalecer programas como Asamblea del Pueblo, mediante el cual la ciudadanía decide de manera directa las obras prioritarias para sus municipios. “Aquí no se impone nada, quienes mandan son ustedes”, expresó, al informar que en febrero dará inicio la obra seleccionada por votación.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, sostuvo que la educación es el camino para el bienestar de las familias y del pueblo, por lo que convocó a continuar con la preparación académica en todos los niveles. Señaló que el aprendizaje es permanente y afirmó que, si San Juan Cancuc puede, Chiapas puede.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que, ante las bajas temperaturas registradas en diversas regiones del estado, en este municipio se distribuyeron kits invernales que incluyen bufandas, gorros, cobertores, colchonetas y kits de primeros auxilios, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias y proteger a la población, especialmente a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Infraestructura

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que, con una inversión de 9.8 millones de pesos, se realizaron obras educativas en la Primaria Comunitaria Vasco de Quiroga, en la cabecera municipal, y en el Jardín de Niños 24 de Febrero, de la localidad El Pozo; además, anunció que próximamente iniciarán los trabajos en la Primaria Rafael Ramírez Castañeda, de la comunidad Baquelchan. Informó que para el año 2026 la inversión en este rubro para el municipio supera los 20 millones de pesos.

El presidente municipal de San Juan Cancuc, Juan López Mendoza, reconoció al gobierno de la Nueva ERA por impulsar programas sociales que fortalecen el apoyo a las familias de escasos recursos y contribuyen a disminuir el abandono escolar y el analfabetismo. Asimismo, destacó el respaldo que se brinda a este municipio, considerado uno de los de mayor marginación, para impulsar su desarrollo integral.

Votación

La secretaria del Comité de la Asamblea del Pueblo de San Juan Cancuc, Rosa Pérez Vázquez, agradeció al gobernador la realización de estas asambleas que dan voz a la ciudadanía. Informó que, tras analizar diversas propuestas de beneficio social, el Comité acordó por votación la electrificación de la localidad de Iwiltic, decisión que fue formalizada mediante la firma del acta correspondiente por parte de sus integrantes.

En representación de las y los beneficiarios de San Juan Cancuc, María Pérez Torres agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por la Beca Rosario Castellanos, al señalar que le permitió aprender a leer y escribir, lo que ha mejorado su vida y la de su familia. Asimismo, reconoció la entrega de apoyos como tenis escolares y kits invernales, al destacar que estos beneficios representan un respaldo importante para quienes más lo necesitan.