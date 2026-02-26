Atestigua gobernador matrimonios colectivos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la señora Sofía Espinoza Abarca a la celebración de Matrimonios Colectivos 2026, organizada por el Sistema DIF Chiapas. En este marco, felicitó a las 316 parejas que formalizaron jurídicamente su decisión de compartir la vida y las animó a construir una convivencia cimentada en el respeto, la tolerancia, la armonía y la solidaridad.

“Felicidades a todas las parejas, están dando un gran paso en formalizar jurídicamente lo que ustedes decidieron por voluntad propia: compartir la vida en pareja. Es sin duda un acto importante para sus hijos y para ustedes al tener certeza jurídica, pero particularmente también lo es para la sociedad en su conjunto y para las instituciones”, manifestó.

Ramírez Aguilar sostuvo que el matrimonio representa una de las decisiones más trascendentes en la vida de las personas, por lo que deseó éxito a quienes inician esta nueva etapa. Aseguró que su administración continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan el bienestar de las familias chiapanecas.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca celebró formar parte de este acto significativo, el cual consideró un paso fundamental para fortalecer los lazos familiares y brindar certeza jurídica a quienes optan por formalizar su unión, muchas de ellas después de 10, 15, 20 y hasta 25 años de convivencia. Destacó que con ello se consolidan derechos y responsabilidades que permiten edificar hogares sólidos y entornos familiares en paz.

“El amor de pareja tiene que estar basado en el respeto, la comunicación y el diálogo, no de gritos, golpes ni de violencia; si nos equivocamos y cometemos errores, se corrigen con buen entendimiento. Les hablo desde mi corazón como esposa, madre y mujer”, externó.

Compromiso institucional

La directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, afirmó que esta ceremonia no solo simboliza amor y esperanza, sino también el compromiso institucional de acompañar y respaldar a las parejas en esta nueva etapa. Reconoció el apoyo del gobernador y la labor del Registro Civil de Chiapas para hacer posible el evento, y subrayó que el matrimonio se fortalece cada día con diálogo, paciencia y compromiso.

La directora general del Registro Civil del Estado, María Dolores Estrada Gordillo, convocó a los nuevos matrimonios a construir una narrativa común, basada en el respeto, igualdad y responsabilidad compartida, haciendo de su hogar un refugio, un espacio de paz y de alegrías. “Con este enlace, no solo se valida un acto jurídico, sino que se reconoce la fuerza del amor como fundamento de la sociedad; por ello, celebramos su unión y honramos su compromiso”, expresó.

En representación de los Matrimonios Colectivos 2026, Karla Isabel Cruz Montesinos y Héctor Rogelio de los Santos Velásquez agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez por facilitar la formalización legal de su unión. Compartieron que, tras casi ocho años de relación, este paso significa la realización de un anhelo y el fortalecimiento de su familia, y expresaron su deseo de que las nuevas parejas sean ejemplo de respeto, trabajo en equipo y amor para sus hijas e hijos y para la sociedad.

Asistieron también la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como las parejas beneficiadas.