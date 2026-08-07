Atestigua Guillén entrega de Medalla Rosario Castellanos

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó la imposición de la Medalla Rosario Castellanos que realizó el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a la senadora Martha Lucía Mícher Camarena.

En el marco de esta sesión solemne, que contó con la participación de la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, Moreno Guillén se congratuló por la entrega de esta distinción a quien ha destacado por sus aportes en favor de los derechos de las mujeres, así como en la contribución al diseño de políticas públicas, reformas legislativas y mecanismos para prevenir la discriminación y las violencias, así como de fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres de todo el país.