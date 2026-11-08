Atestigua magistrado inauguración del puente Rizo de Oro

En el marco de la gira de trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por nuestra entidad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, acompañó a la mandataria federal, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a la inauguración del puente Rizo de Oro, en el municipio de La Concordia, una obra de infraestructura que contribuirá a mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad de las comunidades de esta región.

Con su presencia en este importante acto, el magistrado presidente reconoció el respaldo de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo al desarrollo de Chiapas, así como la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los poderes del Estado para impulsar acciones que favorezcan el bienestar de las familias chiapanecas, bajo una visión de desarrollo y justicia social.