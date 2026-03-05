Atestigua Moreno Guillén acciones por la seguridad

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó dos actividades encabezadas por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en donde se priorizaron la seguridad de las mujeres y la construcción de la paz en Chiapas.

En un primer evento, que estuvo también encabezado por la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, el titular de la casa de la justicia asistió a la entrega de relojes del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, donde se benefició a estudiantes universitarias de esta ciudad capital.

En este marco, desde el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el magistrado presidente, Moreno Guillén, destacó la importancia del uso de la tecnología como una herramienta que contribuye al bienestar integral de las mujeres.

Posteriormente, asistió a la presentación de la obra “Chiapas en el camino de la paz”, documento que recoge las experiencias y reflexiones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y que contó con la colaboración de los titulares de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en torno a las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad y la construcción de la paz en la entidad.

Durante esta presentación, en la que también participó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón; el gobernador Ramírez Aguilar señaló la importancia de los cimientos para el desarrollo de políticas públicas acordes a las necesidades del estado, ponderando el éxito de programas como “La Justicia es la Paz”, que desde el Poder Judicial con el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén al frente, contribuyen a la estabilidad y paz social en la entidad.