La señora Sofía Espinoza Abarca encabezó la inauguración del XXVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario 2026, que reúne en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a la maestra María del Rocío García Pérez, directora general del Sistema Nacional DIF, así como a representantes de los Sistemas Estatales DIF de diferentes entidades del país, para compartir experiencias y fortalecer las estrategias de asistencia social.

Intercambio de conocimientos

Durante su mensaje, destacó la importancia de este encuentro como un espacio para intercambiar conocimientos, fortalecer la colaboración y construir nuevas estrategias en materia de alimentación, desarrollo comunitario y atención a grupos prioritarios.

“En cada familia que se acerca a nosotros, hay una historia que merece ser escuchada y una confianza que debe ser honrada”, expresó, al destacar que la esencia de la asistencia social está en la cercanía con las personas y en las vidas que se logran transformar.

Asimismo, resaltó que en Chiapas se brinda atención a 1 millón 372 mil personas mediante programas alimentarios y acciones dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, con una inversión estimada de mil 700 millones de pesos, en coordinación con los 124 municipios del estado.

Actividades

El encuentro, que se desarrolla del 25 al 27 de noviembre, contempla mesas de diálogo, ponencias y talleres para intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre los Sistemas Estatales DIF, con el propósito de fortalecer la atención a las familias y comunidades.

Con este espacio de colaboración, el DIF Chiapas refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar el derecho a la alimentación y contribuir al bienestar de las familias.