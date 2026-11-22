Un vehículo al corralón fue el saldo de la denuncia que habrían realizado integrantes del transporte foráneo la mañana del sábado en vías del municipio de Cintalapa; los concesionados habrían observado esta irregularidad cuando realizaban una reunión.

Trascendió que minutos después de las 08:00 horas, un nutrido grupo de operadores y concesionados del transporte público foráneo con ruta Cintalapa-Lázaro Cárdenas pidió el apoyo del Jefe de Enlace de la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Región ll Valles Zoque denunciando un acto de presunto pirataje.

Pronta presencia

El servidor público se constituyó en el lugar del reporte confirmando que un vehículo color rojo de reciente modelo habría sido señalado por realizar aparente competencia desleal, iniciando la solicitud para que el servicio de plataforma retirara la unidad hacia el corralón municipal.

Los inconformes agradecieron la atención del personal de transporte por el combate al pirataje; así también destacaron el apoyo por parte de las fuerzas del orden que desde el inicio permanecieron en constantes monitoreo para que la situación no escalara a niveles preocupantes.