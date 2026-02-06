Atiende CEDH presunta detención arbitraria

El martes por la noche, Jennifer Natasha se hizo viral al grabar un video donde señalaba que habían detenido injustamente a su esposo, Francisco Ruiz. En entrevista, comenta que él y el hermano de su esposo, un menor de 15 años, siguen en la Fiscalía sin tener una orden de aprehensión. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya está atendiendo su caso, señaló la esposa.

Hechos

Jennifer narra que el martes a las seis de la tarde, mientras comían, elementos de la policía patearon la puerta de su casa y se llevaron a su esposo y su hermano. Al preguntar por la razón, solo les dijeron que ingresaran de nuevo a su hogar e incluso les apuntaron con sus armas.

Ese mismo día acudieron a la Fiscalía de San Cristóbal, donde pasaron cuatro horas en las que les decían que ahí no estaba su esposo y que regresaran al día siguiente. Fue hasta el miércoles 4 de febrero que le dijeron que Francisco ya se encontraba en el lugar.

Al preguntar de nuevo por el motivo de la orden de aprehensión, le dijeron que era por daños a la salud. “Que les encontraron droga” agrega la esposa, quien niega que su marido venda o consuma ese tipo de productos.

El pasado jueves, Jennifer logró ver a su esposo, acompañada todo el tiempo de un elementos de policía.

Comisión

El miércoles Jennifer y su suegra, Marta Ruiz Pérez, madre del menor quien solo habla tsotsil, asistieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto después de que en la Fiscalía le informaran que no otorgan abogados de oficio.

En la Comisión le comentaron que ya estaban atendiendo el caso por el video que publicó, sin embargo, como no dejó ningún teléfono, no encontraban la forma de comunicarse con ella.

Ante los hechos, los vecinos de la casa que renta le han brindado apoyo, sobre todo porque Francisco era el único sustento para su esposa y dos hijos.