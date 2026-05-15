Atiende compromisos en prevención de la violencia sexual

Luego de que Chiapas fuera la segunda entidad en firmar el Decálogo de Compromisos del Sector Salud en la Prevención y Atención Integral de la Violencia Sexual en Niñas, Adolescentes y Mujeres, vía remota, el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, y el subdirector de Atención a la Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, José Antonio Durán de la Cruz, encabezaron la primera reunión de alto nivel para dar seguimiento a esta norma, donde se aprobaron los acuerdos interinstitucionales.

El subdirector nacional, José Antonio Durán de la Cruz, reconoció que hasta hoy Chiapas es la primera entidad en cumplir con este reto, ya que ha iniciado con la implementación de políticas públicas enfocadas en la ruta de los 10 puntos del decálogo, tomando en cuenta el contexto social y los desafíos de cada localidad para prevenir el embarazo en niñas, adolescentes y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

Por su parte, el servidor de la salud del pueblo, Omar Gómez Cruz, señaló que se está cumpliendo con el compromiso del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de procurar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, con la implementación de siete Servicios de Aborto Seguro, que durante el presente año han realizado 172 procedimientos y se ha garantizado la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales para la profilaxis posterior a la exposición al VIH en personas sobrevivientes de violencia sexual.

Dentro de los acuerdos aprobados se encuentra que el sector salud promoverá la integración de servicios especializados para la atención de la violencia familiar y sexual por institución, conforme a los criterios establecidos en la NOM-046-SSA2-2005 y la NOM-047-SSA2-2015 y que el sector salud y las instancias públicas responsables en la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes (NNA), la protección de sus derechos y la procuración de justicia en el nivel estatal, regional y municipal, promoverán la coordinación y articulación de servicios para la capacitación continua.