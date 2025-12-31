Atiende gobierno a magisterio con pagos pendientes

El Gobierno de Chiapas mostró su respaldo con el magisterio federalizado, al atender demandas añejas que estaban vinculadas con deudas, así fue resaltado por las diversas autoridades educativas.

Fue este 29 de diciembre que se hicieron efectivos sueldos caídos, aguinaldos y bonos para el magisterio que anterior fue cesado y vulnerado a sus derechos laborales.

“Esta acción reafirma la visión humanista y de justicia social del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez, el cual ha asumido un compromiso firme con la dignificación del trabajo docente y la reparación de agravios que durante años permanecieron sin respuesta”, se detalló.

Aliado

Las autoridades educativas enfatizaron que con este gesto, se consolida la administración como un aliado del magisterio, y se fortalece la importancia del diálogo con respeto entre ambas partes.

Incluso, en la mesa en la que se realizó el acto protocolario se indicó que en este gobierno local, no se violentarán los derechos de los trabajadores.

“Hoy, con hechos y no solo con discursos, se cumple el compromiso de saldar adeudos históricos y garantizar certeza laboral a las y los docentes”, agregaron las autoridades.

Como parte de este proceso, realizado en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada, estuvo presente el subsecretario, Alfredo Ramírez Guzmán; se dijo que se tuvo una muestra de justicia laboral y transparencia administrativa.

Con acciones como esta, el Gobierno de Chiapas avanza en la construcción de una política educativa basada en el respeto, la legalidad y el reconocimiento pleno a quienes sostienen la Educación Pública del estado.

Finalmente, se detalló que la dirigencia de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas, constató todo el procedimiento de pagos ante autoridades federales del sector educativo, dando muestra de que hay legalidad y respeto.