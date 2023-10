Atiende gobierno caso Altamirano

Alrededor de 60 pobladores de Altamirano fueron retenidos presuntamente por hombres armados y encapuchados, informó la presidenta del Concejo Municipal, María García López.

Los ejidatarios fueron emboscados y retenidos la tarde del martes a la altura de la comunidad de Yaalcuk, municipio de Huixtán, cuando regresaban de Tuxtla Gutiérrez de una reunión con funcionarios estatales y diputados locales, en la que exigieron la destitución del Concejo Municipal que gobierna desde hace casi dos años, así como la realización de una auditoría.

Fiscalía del Estado investiga

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que a través de la Fiscalía de Justicia Indígena inició las investigaciones correspondientes, al tiempo de agregar que un grupo de afectados se presentó en las oficinas de la Fiscalía de Justicia Indígena, con sede en Ocosingo, para denunciar los hechos.

“Se tomó declaración a 20 personas, quienes denunciaron los hechos en los que fueron privadas de su libertad un grupo de personas, que fueron amagadas con armas de fuego y trasladadas por la fuerza a la comunidad El Bosque, Huixtán, en donde hasta el momento las mantienen retenidas, al igual que 11 vehículos”.

Manifestó que “los denunciantes refirieron que hoy [miércoles] fueron liberadas tres personas y tres vehículos, e informaron que los agresores exigen la libertad de una persona que desde hace 15 días se encuentra recluida en una cárcel ejidal de Altamirano”.

Declaración

Una fuente del Gobierno Estatal comentó que la noche del martes: “(…) nos avisaron que hubo una emboscada, que bajaron a un grupo y se lo llevaron sin que se supiera cuántas personas eran. En la mañana del miércoles liberaron a 15 personas que regresaron a Altamirano. La condición era que si los pobladores que tienen cerrados los accesos y salidas de la cabecera desde el 22 de agosto desbloqueaban, iban a soltar a los demás retenidos”.

Agregó que durante una reunión efectuada la tarde-noche de este miércoles en la cabecera municipal, en la que participaron autoridades de los tres niveles, los grupos que están enfrentados por la disputa del poder político acordaron que la Policía Estatal “asumirá el mando de los filtros de seguridad en la cabecera municipal y puntos críticos”.

Señaló que los líderes se comprometieron a consultar con sus bases el retiro —durante la noche del miércoles— de los bloqueos que mantienen en las tres entradas a la cabecera municipal, tras lo cual serían liberados los retenidos.

También se acordó que se fortalecerán las acciones de seguridad con la Base de Operaciones Mixtas (BOM) formada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

García López mencionó en rueda de prensa que lo que sabe, “por publicaciones en redes sociales, es que son 60 personas retenidas, pero no tenemos la información completa”.

Por separado, que el subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, comentó que no se tenía una cifra definida, pero que podrían ser alrededor de 60, incluyendo a las 15 que fueron liberadas por la mañana.

Postura de la presidenta del Concejo municipal

La presidenta del Concejo Municipal hizo un llamado a los familiares de los retenidos a que “guarden la tranquilidad y la calma, porque nuestro gobernador está haciendo todo lo posible para que tengamos una solución buena. Esperemos en Dios que todos los compañeros —yo les llamo compañeros porque son hermanos, amigos— regresen con vida y sanos con sus familias. Da tristeza lo que pasa”.

¿El Concejo se deslinda? —se le preguntó.

“Sí. nos deslindamos porque no tenemos nada que ver”.

Por separado, los familiares de los retenidos pidieron a las autoridades federales y estatales que “pongan sus ojos en Altamirano y saquen ya a ese señor [Montoya]; ¡queremos calma, somos gente de paz!”.

Un hombre que no se identificó sostuvo que “nuestros familiares están siendo golpeados, torturados y no sabemos qué vaya a pasar con ellos”.

Una mujer lo secundó: “(…) yo exijo la pronta libertad de los compañeros que están retenidos, porque entre ellos están mi esposo y mi hijo; mi esposo es diabético y se le baja el azúcar cuando no tiene alimentación; me acaban de informa que allá está tirado. Las personas que soltaron en la madrugada me contaron que ya está grave. Quiero auxilio. Si van apoyar o si no, yo veré la forma de ir”.

Otra mujer señaló que “es lo mismo que pido, porque mi esposo se encuentra enfermo y anda con dolor y está muy golpeado; queremos que suelten a nuestra familia”.

Panorama

El conflicto en Altamirano se agravó en los meses recientes por la disputa del poder político entre dos grupos: uno encabezado por el Concejo Municipal, y otro por el exalcalde Roberto Pinto Kánter, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Según fuentes del Concejo, los simpatizantes de Pinto Kánter —que exigen la destitución de las actuales autoridades municipales— han incendiado 47 casas y una veintena de vehículos, además mantienen bloqueadas las salidas de la cabecera municipal desde el pasado 22 de agosto.