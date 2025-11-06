Atiende IMSS las necesidades del pueblo

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez, explicó que los servicios prestados por la dependencia, están atendiendo las necesidades de la población, desde un trabajo colaborativo con el Gobierno del Estado como la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), pero también con acciones prioritarias donde destaca la atención a pacientes pediátricos, con discapacidades y autismo entre otros.

Dijo se ha generado una respetuosa colaboración para atender las necesidades de la gente, escuchando a los especialistas pero sobre todo el sentir de la población en proyectos que en breve se darán a conocer, entre ellos algunos en el nuevo hospital de Tuxtla Gutiérrez, XIV de Septiembre.

Reiteró que el IMSS en Chiapas apoya el desarrollo social, sumándose al programa de alfabetización Chiapas Puede, de la Secretaría de Educación Estatal (SEE), con lo que se prevé el acceso a la infraestructura hospitalaria en las zonas rurales para combatir el rezago educativo.

Recordó que recientemente como parte de una mesa de trabajo interinstitucional se acordó también el acompañamiento en la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un nuevo modelo de educación integral en las guarderías impulsado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, así como brindar educación continua a las y los pacientes pediátricos con hospitalización prolongada.

Finalmente, el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Zárate Domínguez, destacó que el compromiso institucional es el promover acciones que contribuyan a la educación de la población, ya que esto permite la prevención de enfermedades.