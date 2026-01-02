Atiende IMSS primer nacimiento de 2026

Con la llegada del Año Nuevo, médicos del hospital general "Nueva Frontera" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, recibieron al primer bebé nacido el 1º de enero de 2026 en la entidad, a las 07:22 horas, una niña de nombre Abril.

Tanto la madre como la recién nacida, quien alcanzó un peso de tres kilogramos 170 gramos, se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Prevención

Con la finalidad de salvaguardar el bienestar materno-infantil, el IMSS recuerda a todas las mujeres que cursan por un embarazo la importancia de un adecuado control prenatal, mediante el cual se puedan detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé.

Los especialistas del Instituto reiteran a las mujeres embarazadas que ante cualquier signo de alerta, como: hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, es importante acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS en Chiapas cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las emergencias obstétricas.