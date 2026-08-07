Atiende PC caída de árboles

Las instalaciones de Segalmex-Diconsa y el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) se vieron afectadas con el desplome de árboles por los fuertes vientos la tarde del pasado miércoles, además de otras zonas de la ciudad.

Ante ello, brigadas de la Secretaría de Protección Civil (PC) trabajan en la atención para cortarlos, desramarlos y limpiar las zonas.

El organismo dijo que no se tienen reportes de personas lesionadas por ese motivo, aunque hubo afectaciones del servicio eléctrico que ya fue restablecido.

Entre las colonias en donde se presentaron caída de árboles se encuentran 5 de Febrero, Xochimilco, Burocrática, Buenos Aires, Laureles, Antorcha, Libertad el Carmen, Galaxias, Lomas del Soconusco y Montenegro.

Por ello, las brigadas son apoyadas por personal del Cuerpo de Bomberos, lo que ha permitido en algunos casos restablecer también la circulación vehicular, como ocurrió en la prolongación de la 8.ª avenida Norte, en donde un gran árbol afectó hasta el cableado de alta tensión.

Habitantes de diversas colonias, en donde existen grandes árboles en patios particulares y bulevares, han pedido a las autoridades que se realice la verificación de los mismos y tomar medidas preventivas para evitar accidentes.