Atiende SE daños en telesecundaria

La escuela telesecundaria 839 Ángel Albino Corzo Castillejos ubicada en el ejido Nueva Costa Rica del municipio de Mapastepec sufrió daños en la estructura de sus aulas, derivado de fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana; ante esto la Secretaría estatal de Educación (SE) anunció que ya atiende las afectaciones sufridas.

A través de un video publicado en redes sociales, el director de la telesecundaria, Rogelio Moguel, explicó que un salón colapsó en su totalidad, mientras que otras aulas también presentan daños .

“Se perdió todo, las sillas, las mesas, todo quedó inservible, los libros de los alumnos”, expuso el director.

Lamentó que en administraciones pasadas no se haya atendido la solicitud para la construcción de un muro de contención “hoy están los daños… se derrumbó la montaña y nos destruyó los salones”, dijo.

Por otro lado, de acuerdo a los reportes de la SE, el plantel también presentó afectaciones en sanitarios y la cancha de usos múltiples, además de obstrucciones en el acceso principal.

Por tal hecho, se determinó como medida preventiva la suspensión temporal de las clases con el fin de no exponer la integridad de los alumnos, docentes y personal administrativo.

Se anunció que la atención a los daños están siendo evaluadas y llevada a cabo en coordinación con Protección Civil Estatal y autoridades municipales.

La dependencia de educación estatal expuso que una vez atendida las afectaciones esperarán a que se dictamine que las condiciones de seguridad sean las adecuadas para que se reanuden las actividades académicas.

Finalmente, lanzaron un llamado para que todos los centros educativos de la entidad que presenten cualquier daño o afectación puedan reportarlo de manera pronta y se evite arriesgar a la comunidad estudiantil.