Atiende Tapachula a zona alta

Como parte de las acciones que promueven el bienestar y la atención médica en comunidades de la zona alta del municipio, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Salud Municipal, acercó los servicios gratuitos de la Brigada Integral de Salud a las familias de Toquián Grande.

En representación del alcalde, Yamil Melgar Bravo, el titular de la dependencia, Pancho Castillo Ordóñez, informó que estas brigadas se realizan de manera gratuita, con personal capacitado y atención profesional, garantizando servicios de calidad para la población.

Regidores

Acompañado por los regidores Adriana Blas Solís, Edi Alberto García Juárez y Juan Carlos Damiano Solís, destacó que para el Gobierno Municipal es fundamental acercar servicios esenciales a quienes más lo necesitan, por lo que durante la jornada se brindaron módulos de odontología, enfermería, atención psicológica, medicina general, cortes de cabello, vacunación antirrábica y pláticas de orientación, contribuyendo al desarrollo integral de las familias.

Ante autoridades ejidales y habitantes de la comunidad, el funcionario reiteró el compromiso de la administración municipal de continuar fortaleciendo las acciones de salud preventiva y atención comunitaria, llevando servicios dignos y oportunos a todas las localidades del municipio.