Atiende ZooMAT a tapir rescatado

Un ejemplar de tapir fue rescatado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, fue trasladado al Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT), en Tuxtla Gutiérrez, donde especialistas iniciaron un proceso de atención médica veterinaria para intentar estabilizar su estado de salud y definir el tratamiento.

Personal del zoológico se trasladó hasta la región tras recibir un llamado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de atender al animal, cuyo estado de salud requería intervención inmediata.

En coordinación con la autoridad ambiental federal, el ejemplar fue asegurado y después trasladado a las instalaciones del ZooMAT, en Tuxtla Gutiérrez, donde ingresó durante la madrugada para iniciar un proceso integral de atención veterinaria.

Especialistas del equipo técnico del zoológico señalaron que se trata de un ejemplar proveniente de vida silvestre que presuntamente habría estado bajo un manejo inadecuado, situación que agravó su estado físico y lo coloca en un escenario clínico delicado que compromete su supervivencia.

Ante ello, médicos veterinarios iniciaron una serie de estudios, valoraciones clínicas y diagnósticos especializados para determinar con mayor precisión su condición de salud y establecer el tratamiento más adecuado que permita favorecer su recuperación.

Conciencia social

Autoridades del ZooMAT indicaron que este rescate representa una oportunidad para brindar al animal los cuidados necesarios y, al mismo tiempo, fortalecer la conciencia social sobre la importancia de proteger a las especies que forman parte de la biodiversidad del país.

Asimismo, señalaron que continuarán informando a la ciudadanía sobre la evolución del tapir y los avances en su proceso de recuperación, al tiempo que reiteraron que cada rescate de fauna silvestre refleja la importancia de actuar de manera oportuna para salvaguardar la vida de los animales que habitan los ecosistemas.