Atienden a 120 colonias para restablecer servicio

120 colonias se están atendiendo diariamente buscando restituir el abasto de agua en Tuxtla Gutiérrez, informó el alcalde de la capital del estado de Chiapas, Ángel Torres.

Explicó que Tuxtla Gutiérrez tiene una deuda superior a los 875 millones de pesos ante la Federación, particularmente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Tenemos el compromiso de llevar el agua a 120 colonias a diario y poco a poco regresar al orden en el que llevaban su turno de recibirla”.

Pagos

Su administración dijo ha pagado cerca de 133 millones de pesos y señaló que esta deuda vieja además de significar una falta administrativa, representa la pérdida de programas de infraestructura, pues la Federación regresa en obra pública los pagos que dan los ayuntamientos.

Y en el caso de Tuxtla, según el argumento del alcalde, no se pagaron y se perdió la retribución de obras.

Finalmente, dijo que no desea “más polémica” en relación a lo suscitado con el exmunícipe Carlos Morales.