Atienden a familias afectadas por lluvias en Campestre Corlay

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos a familias de la colonia Campestre Corlay, en Tapachula, quienes resultaron afectadas por las recientes inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias. Subrayó que las instituciones estatales brindarán acompañamiento y toda la ayuda necesaria a la población damnificada.

Apoyos

“No vine a dar un discurso, vine a resolver sus problemas. Tengan la certeza de que se les va a ayudar. Se dispersará un kit de limpieza, colchonetas, cobertores, despensas alimentarias; también se les otorgará un apoyo económico a las familias censadas, para que puedan comprar lo que consideren una prioridad”, expresó.

Tras recorrer y constatar los daños en viviendas y espacios públicos, el mandatario señaló que, una vez concluidas las tareas de limpieza y recuperación integral de las zonas afectadas, se impulsará el fortalecimiento de la infraestructura de protección civil, con el objetivo de prevenir y evitar que esta situación vuelva a repetirse.