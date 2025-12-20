Atienden a posibles afectados por libramiento

Autoridades de nivel estatal mantuvieron un diálogo con Melecio López en relación a las inconformidades que existían sobre la construcción de un libramiento en Teopisca, Melecio y un grupo de ejidatarios expusieron el hecho de que no fueron informados del proyecto en la asamblea general del ejido Villa Teopisca.

Entre los acuerdos que salieron de esta reunión fue analizar el impacto del proyecto en esas tierras y en el municipio en general. Para garantizar este punto, el subsecretario de gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma, nombró a una comisión de funcionarios para que visitaran el área afectada el día 18 de diciembre a las 10 de la mañana.

Mejores vías

El grupo de posibles afectados señaló que no están en contra del desarrollo de Teopisca, sólo pidieron que se busquen las mejores vías para que el proyecto no afecte a la población y a las futuras generaciones, dado que esas tierras cuentan con varios manantiales. Indicaron que hay que discutir la viabilidad de un proyecto aprobado por los diputados estatales en 2018 y que, en principio, se planteaba en la zona sur de Teopisca.

Informaron que estos espacios han sido objeto de varias investigaciones desde universidades como la de Chapingo o Ecosur, generando un conocimiento importante para la población.

Desde esta última institución señalaron que, en muchas ocasiones, las autoridades van en sentido contrario a las de algunas secretarias cuya función es proteger espacios naturales.

Los ejidatarios dijeron que, de no ser posible mover el proyecto a la parte sur, la condición que pedirían es que todo el alrededor de la vía sea decretado como zona reservada para evitar la tala de árboles. Por último, se llegó a acuerdos pacíficos en espera de la secretaría de Infraestructura del estado, Anakaren Gómez Zuart, el día 21 de diciembre.