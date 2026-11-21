La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, a través de su Grupo Especial de Urgencias Médicas (EUM), atendió un reporte ciudadano sobre una persona que se encontraba en la vía pública y requería asistencia, en la colonia Centro.

Al arribar al lugar, el personal realizó la valoración correspondiente, identificando que la persona presentaba un episodio convulsivo y una herida en la mano. Se brindaron los primeros auxilios, realizando la curación y colocando un vendaje compresivo.

Asimismo, se le proporcionaron recomendaciones para recibir atención médica especializada, debido a que la lesión requería valoración adicional.

La Secretaría reitera su compromiso de atender los reportes ciudadanos y brindar asistencia prehospitalaria oportuna a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.