Por las inclemencias del tiempo derivado del frente frío número ocho que afecta al estado de Chiapas, ocasionó la mañana de este jueves la caída de piedras, árboles, ramas sobre la cinta asfáltica a la altura de la comunidad de Mukul Wits, en el municipio de Oxchuc, dando como consecuencia la obstrucción del tráfico vehicular.

Atención

Por lo anterior, al lugar acudieron elementos de Protección Civil (PC), entre otros grupos de auxilio, para comenzar los trabajos pertinentes para liberar la vía.

En este sentido, los elementos laboraban para despejar la carretera internacional y restablecer las condiciones de seguridad para quienes transitan por este tramo carretero que comunica a los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo.

Al respecto, las mismas autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución, principalmente en los tramos donde pueden registrarse deslaves y la caída de material pétreo derivado de los efectos del fenómeno climático del frente frío número ocho que afecta a esta región de los Altos de Chiapas.