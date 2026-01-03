Atienden bomberos cuatro incendios iniciando el año

La estación de bomberos de San Cristóbal de Las Casas informó que durante el primer día de 2026 atendió cuatro incendios en la zona urbana, dos de los cuáles se dieron en pastizales.

En las primeras horas del año, el cuerpo de bomberos atendió el incendio incipiente en un taller mecánico ubicado en la colonia Progreso, al norte de la ciudad. El personal logró controlar el fuego de forma inmediata evitando la propagación.

Horas después, al sur de San Cristóbal se suscitó un incendio vehicular en la calle Real de Santuario, donde se extinguió el fuego y se procedió a asegurar el área.

El tercer incendio y el cuarto se dieron en pastizales. Uno en la colonia Peje de Oro y el otro en la colonia 11 Cuartos. En ambos, se evitó el daño en viviendas cercanas.

Aumento

Marco Antonio Sánchez, director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (Ibech), explica que el aumento de incendios va en paralelo con el desarrollo de las ciudades, un factor que, indica, los gobernantes no comprenden.

Menciona que han atendido incendios en fábricas de las cuales el municipio no tenía conocimiento, lo que evita que se supervisen y se garanticen las normas básicas.

El director indica que en esta temporada invernal, las ciudades que más incendios estructúrales presentan son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula.