Atienden brigadas a 104 localidades en Pantelhó

El Gobierno de Chiapas busca pasar del 21 por ciento registrado en 2024 en vacunación hasta el 53 % en este año en Pantelhó, una de las zonas que fue incluida en el proyecto de “12 municipios olvidados”.

Por esa razón pudo ingresar toda una brigada de vacunación con personal de la Secretaría de Salud, Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar e IMSS Rural.

Colaboración de autoridades

El hecho fue calificado como histórico, debido a que diversas comunidades formarán parte del Operativo Vacunal Municipal contra el sarampión. Con el apoyo de 18 brigadas institucionales, en Pantelhó se espera que se puedan suministrar ocho mil vacunas en 104 localidades de difícil acceso.

“Agradecemos a las autoridades municipales, tradicionales y a las comunidades regidas por usos y costumbres el haber acordado, a mano alzada, permitir el ingreso y despliegue de este Operativo Vacunal Municipal en Pantelhó”, manifestó el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz.

Proyecto de gobierno

En Pantelhó se están reforzando las acciones preventivas en materia de salud, para que en este año se eleven los porcentajes de la población que estará protegida de diversas enfermedades.

“Con estas acciones se busca incrementar la cobertura de vacunación del 21 por ciento registrado en 2024 al 53 por ciento durante el presente año. De acuerdo con los registros del sistema de salud, el municipio no había recibido una intervención de vacunación desde hace siete años”, remarcó la Secretaría de Salud.

En otro orden de ideas, la Secretaría de Salud confirmó que se logró la liberación de los pagos que estaban atrasados para el personal eventual que trabaja para la dependencia estatal.

“Con responsabilidad, diálogo, voluntad y humanismo en la Nueva ERA se reconoce el desempeño laboral del personal de este Instituto de Salud”, remarcó la institución estatal.