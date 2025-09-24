Atienden calle de la colonia El Cerrito

Vecinos de la colonia El Cerrito, uno de los barrios céntricos de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron afectaciones de la calle 7.ª Poniente y 4.ª Sur, aseguraron que desde hace 15 días este hundimiento estaba creciendo cada vez más, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

La fractura en el pavimento comenzó desde hace más de un año, sin embargo, con el constante tránsito vehicular el hueco era más notorio, por lo que se tuvo que colocar una llanta como medida improvisada de precaución.

De acuerdo con Rocío Méndez, vecina afectada, esta calle es muy transitada debido a que es una zona escolar. Aseguró que durante la entrada y salida de los alumnos el tráfico se hace pesado.

Atención

Tras el llamado de los vecinos para atender esta situación, una cuadrilla del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) acudió para verificar y realizar las labores de reparación.

Luego de una valoración los trabajadores informaron que la tubería del drenaje presentó un colapso, esto provocó el hundimiento de la tierra y a su vez la fractura del pavimento.

Descartaron que pueda tratarse de un socavón tal y como los vecinos temían, tras realizar la excavación verificaron que la tierra estaba firme, salvo la parte afectada.

De momento el paso vehicular de la calle 7.ª Poniente y 4.ª Sur se mantiene cerrado por los trabajos de reparación.

Se prevé que la cuadrilla concluya esta obra en uno o dos días, debido a que la fractura en la tubería no fue extensa y esto facilita el trabajo.