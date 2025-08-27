Atienden caso por cobros excesivos en kinder

Ante la inconformidad de madres y padres de familia del jardín de niñas y niños “Josefa Ortíz de Dominguez”, por el cobro excesivo en las cuotas de inscripción, la Comisión Estatal de Derechos humanos anunció que ha atendido esta queja.

Esta institución, ubicada en el fraccionamiento Ciudad Maya, perteneciente al municipio de Berriozábal, estableció como cuota de inscripción la cantidad de mil 700 pesos e impuso una fecha límite para ser recibida.

Ante esto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), fijó que por ningún motivo las y los niños deben ser condicionados en su ingreso o permanencia en el sistema educativo por motivos económicos.

Tras una reunión con los tutores afectados, la Comisión a cargo del presidente Horacio Culebro Borrayas, anunció que dará seguimiento al tema conforme a la queja establecida con número 725/2025.

CEDH intermediará en diálogo

La principal intención, señaló, será intermediar mediante el diálogo con las partes involucradas para encontrar una solución que priorice el bienestar de los infantes y evitar situaciones que puedan derivar en actos de discriminación o exclusión.

“Cualquier medida que implique barreras al acceso a la educación, será revisada con estricto apego a la normatividad, en materia de derechos humanos”, anunció.

Finalmente, el organismo local de derechos humanos, instó a las autoridades educativas a conducirse en apego a los principios de legalidad y respeto a las infancias.