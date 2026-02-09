Atienden decenas de combatientes incendio activo

De acuerdo con el Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego, alrededor de 50 combatientes están realizando labores de atención para liquidar un incendio que se encuentra activo en el paraje Los Almendros que se encuentran en Tonalá.

En la información actualizada se detalló que dicho siniestro ha quemado alrededor de 10 hectáreas de hojarasca y selva baja.

El inicio del incendio fue reportado el siete de febrero, y apenas se lleva un control del 10 %. Trabajan en el tema personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de Protección Civil estatal y municipal.

Observaciones

En el apartado de observaciones, se detalló que "se realizan recorridos, debido a topografía del terreno, pendientes pronunciadas y la distancia a la que se encuentra el incendio, se evalúan las rutas más accesibles para no poner en riesgo la integridad del personal".

La información también agrega que a la par del incendio en Tonalá, también fue ubicada una quema de pastizal activa en el ejido San Martín de Chiapa de Corzo.

En esta zona están trabajando tres elementos de Protección Civil municipal para atender el incendio, el cual ha quemado 10 hectáreas y se tiene un control de un 70 %.

Otras tres quemas quedaron liquidadas; una se ubicó en Chiapa de Corzo en la carretera al aeropuerto, ahí se quemaron 14 hectáreas de pastizales y 21 combatientes extinguieron el fuego el pasado siete de febrero.

Acciones

En el fraccionamiento Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, otras dos hectáreas se quemaron. El pasado siete de febrero (a las 4 de la tarde) el fuego quedó liquidado con el apoyo de cuatro elementos de Protección Civil municipal.

A la quema de pastizales se le suman otras 0.5 hectáreas que resultaron afectadas en Jiquipilas, de forma específica atrás del parque de la Merced.

Finalmente, la tarjeta de incendios detalló que también fueron liquidadas dos quemas urbanas, las cuales se ubicaron en Suchiate y Tuxtla Gutiérrez; en la primera 0.02 hectáreas quemadas y en la capital chiapaneca (en Las Lomas) se dañó la misma cantidad de pastizal.