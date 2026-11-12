Atienden demandas antes de las protestas

Las acciones de protesta realizadas por la agrupación Madres en Resistencia fueron respaldadas por la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien consideró que este tipo de movilizaciones son válidas e hizo un llamado a las autoridades para atender las demandas de las solicitantes.

La legisladora advirtió que no se puede normalizar que las víctimas tengan que llegar a situaciones extremas para obtener la atención que las instituciones están obligadas a brindarles.

En su postura, cuestionó qué está fallando en los mecanismos institucionales de atención para que una protesta tenga que llegar a estos extremos.

Ibarra Gallardo consideró que lo ocurrido en el libramiento Norte debe servir para reconocer la necesidad de mecanismos permanentes, accesibles y efectivos de interlocución con las víctimas y los colectivos de búsqueda.

“No podemos esperar a que nuevamente se instale un plantón, se cierre una carretera o alguien ponga en riesgo su vida para sentarnos a resolver”, subrayó.

Asimismo, pidió que si hay carpetas pendientes se revisen, si hay investigaciones detenidas se explique por qué y si las soluciones dependen de otras instituciones que exista coordinación para que las familias no tengan que peregrinar de una oficina a otra.

Seguridad

También llamó a garantizar la seguridad de quienes se manifiestan y a buscar una solución que permita recuperar la movilidad, con el fin de evitar mayores riesgos para la ciudadanía.

Aclaró que no se trata de criminalizar la protesta ni de desestimar las afectaciones que genera, sino de entender que ambas situaciones pueden atenderse si las autoridades cumplen con su responsabilidad.

“La justicia no puede depender de la capacidad de resistencia de las víctimas ni la atención institucional puede llegar solamente cuando un conflicto se vuelve insostenible”, concluyó.