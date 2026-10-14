Atienden demandas del sindicato en el Congreso

La secretaria general del Sindicato de Empleados al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, María de Jesús Albores Trujillo, informó que fueron atendidas las demandas de los trabajadores de este sector, en especial la referente al derecho a la jubilación, lo cual calificó como un avance.

Señaló que el gremio mantiene un movimiento bajo protesta desde hace aproximadamente mes y medio, con el objetivo de visibilizar una prestación que, dijo, no se ha otorgado.

Una demanda añeja

Mencionó que esta exigencia no es nueva, sino que se ha venido planteando desde legislaturas anteriores, y subrayó la urgencia de resolverla, ya que hay compañeros que superan los 70 años de edad y cuentan con más de 28 años de servicio en el caso de las mujeres y más de 30 en el de los hombres.

La líder sindical destacó que, desde hace un año, se ha tocado el tema, sin embargo, indicó que el principal reto es de carácter financiero, ya que muchos de los trabajadores con más de 20 años de servicio no pueden ser incorporados al Issste.

Albores Trujillo explicó que se encuentran en diálogo e informó que se tomó el acuerdo de elaborar un documento para atender, en lo inmediato, los casos de compañeros con enfermedades degenerativas o de edad avanzada que ya no pueden laborar, mientras se define la vía para hacer efectiva la jubilación del resto de los solicitantes.

La secretaria general detalló que son 30 los compañeros que actualmente se encuentran en condiciones de iniciar su proceso de jubilación, y estimó que en los próximos años podrían sumarse alrededor de 10 más.

Asimismo, lamentó que en el pasado reciente se hayan registrado casos de trabajadores que fallecieron sin haber podido acceder a este derecho.

Finalmente, Albores Trujillo informó que el movimiento bajo protesta continuará, aunque este martes se permitió el acceso a las instalaciones tras ser recibidos por el presidente.