Atienden denuncia por plaga de garrapatas

Autoridades de salud atendieron la petición de vecinos del Fraccionamiento La Antorcha al sur de la ciudad, ya que habían denunciado que una vivienda localizada en la avenida Juan Escutia era un punto de propagación de una plaga de garrapatas ante el descuido de perros infectados con este insecto, que contribuye a la propagación de una serie de enfermedades.

Los insectos llegaron a las viviendas cercanas a través de paredes, banquetas y otros perros que fueron infectados, finalmente y luego de las denuncias, el personal de Salubridad acudió al domicilio e inició una fumigación masiva y vacunación de los perros.

La preocupación de los vecinos no era solo por los menores, sino que la irresponsabilidad y falta de conocimiento de medidas de prevención de las garrapatas y la irresponsabilidad, pudieron exacerbar aún más el riesgo de la población humana de contraer enfermedades transmitidas por los insectos.

Recomiendan que ante la sospecha de alguno de estos insectos en los perros acudan con a una clínica veterinaria para que le den el tratamiento adeudado que permite evitar que las mascotas se infecten.

Señaló que los insectos son portadores de muchas enfermedades a partir de la picadura de la garrapata y que generan síntomas como fatiga, escalofríos que pueden confundirse con otra afección, pero en caso de no tratarse, existe el riesgo del desarrollo de problemas neurológicos como parálisis facial y lesiones nerviosas en las extremidades que deben ser atendidas por médicos especialistas.