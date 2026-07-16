Atienden denuncias por presunta tala de árboles

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), confirmó que se atiende una denuncia, en la cual se informó de una presunta tala de árboles en una reserva estatal de Chiapas.

A través de la Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre, se detalló que para atender esta queja de la ciudadanía, se estableció una coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La denuncia indicaba una presunta tala de árboles y trabajos de desazolve con el uso de una maquinaria pesada dentro de la Reserva Estatal La Ciénega.

Proceso

“En un firme compromiso por la legalidad y la preservación del patrimonio ecológico de Chiapas, la Semahn formalizó las denuncias correspondientes y activó los canales de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas”, detalló la Secretaría.

Se informó por parte de las autoridades ambientales que es importante la participación activa a través de la denuncia, y se reiteró que “la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno es la vía más eficaz para salvaguardar la riqueza natural de nuestro estado”.