El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realiza acciones para identificar oportunamente el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes, mediante la medición del peso y la talla, así como la valoración del índice de masa corporal de acuerdo con la edad y el sexo. Cuando se detectan factores de riesgo, brinda atención multidisciplinaria para favorecer la salud y el desarrollo de esta población.

Problemática

Esta situación representa un problema de salud pública que requiere atención oportuna, debido a sus consecuencias en el desarrollo físico, metabólico y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, la médica familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, Johanna Nagaya García, explicó que actualmente se presentan casos de diabetes mellitus tipo 2 en población infantil y adolescente, asociados con factores como la alimentación poco saludable, el sedentarismo y otros hábitos que pueden afectar su salud.

Advirtió que el sobrepeso y la obesidad pueden favorecer el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, dislipidemias, problemas cardiovasculares e hígado graso, además de alteraciones hormonales que pueden afectar el crecimiento y desarrollo.

También, la especialista señaló que estas condiciones pueden tener repercusiones emocionales; baja autoestima, ansiedad y depresión, así como exponer a niñas y niños a situaciones de acoso escolar.

Procedimiento

Detalló que, una vez identificado algún factor de riesgo, el IMSS brinda atención mediante un enfoque multidisciplinario que involucra los servicios de Medicina Familiar, Nutrición y Trabajo Social. Este último participa con estrategias como ChiquitIMSS y Pasos por la Salud, orientadas a promover hábitos saludables entre la población infantil y adolescente.

Asimismo, subrayó la importancia de fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y ofrecer una alimentación complementaria adecuada, con la incorporación progresiva de verduras, frutas y alimentos naturales, de acuerdo con la edad de cada niña y niño.

“La prevención de la obesidad infantil comienza en casa. Como padres, tenemos la responsabilidad de enseñar con el ejemplo, procurar una alimentación saludable, establecer horarios para comer, fomentar la actividad física y dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos”, señaló la doctora.