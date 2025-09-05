Atienden las escuelas afectadas por inundación

La delegada regional de Educación en San Cristóbal de Las Casas, Blanca Fabiola Gómez Torres, dio a conocer que se atienden los daños registrados en la Secundaria Técnica No. 66 y la Escuela Secundaria No. 80, ambas por inundación causadas por las fuertes lluvias del miércoles.

Señaló que las brigadas correspondientes comenzaron de inmediato con las acciones de limpieza y rehabilitación para garantizar el pronto restablecimiento de las actividades escolares y no se afecte a los estudiantes.

Asimismo, la funcionaria explicó que la Secretaría de Educación ha instruido a jefes de sector, supervisores escolares y responsables de zona del nivel de educación indígena y básica a mantener medidas preventivas ante posibles lluvias intensas y vientos fuertes.

Zonas de riesgo

La prioridad es siempre la seguridad de la comunidad escolar en aquellos planteles ubicados en zonas de riesgo. Hasta ahora la dependencia estatal ha brindado atención inmediata a los daños registrados en los dos centros escolares.

“Inmediatamente se reportaron las afectaciones, aquí en San Cristóbal de Las Casas, a consecuencia del reciente fenómeno hidrometeorológico en la región, se iniciaron a gestionar las brigadas para la atención”.

Ante estos hechos, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los centros escolares, para reportar de manera inmediata cualquier afectación que comprometa la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Se reiteró la disposición de la dependencia para atender cualquier situación de riesgo y se puso a disposición de la comunidad educativa el correo pcivilescolar@gmail.com y el número 961-178-25-85 (WhatsApp) para el envío de reportes. Lo mejor es estar informados por canales oficiales.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación refrendó su compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y garantizar entornos seguros que favorezcan el derecho a la educación en Chiapas.