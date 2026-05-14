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ChiapasTuxtla

Atienden parteras el 38 % de nacimientos en Chiapas

Mayo 14 del 2026
La partería tradicional está sumamente arraigada en comunidades indígenas. Cortesía
La partería tradicional está sumamente arraigada en comunidades indígenas. Cortesía

El secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, confirmó que la entidad tiene el registro de que 38 % de los nacimientos en la entidad son atendidos por parteras tradicionales, lo que reafirma la visión integral y diversa de la atención de la salud en Chiapas.

Intercambio de saberes

Dijo que lejos de generar distancia de este oficio y sus practicantes se busca tener una cercanía con las mismas, para reconocer sus saberes y conocimientos a las nuevas generaciones, desde un marco de responsabilidad institucional.

Resaltó que esta suma de esfuerzos contribuirá al reconocimiento y respeto a la cosmovisión de las parteras y los parteros con sus saberes ancestrales, ya que el 38 % de los nacimientos registrados en la entidad son atendidos por este sector.

Vinculación

Además dijo que en coordinación con la Secretaría de Educación, se impulsará la vinculación de parteras y parteros con alfabetizadores mediante círculos de estudio en las comunidades más cercanas, con el propósito de fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura tanto en su lengua materna como en español.

Asimismo, destacó la importancia de que puedan plasmar por escrito sus experiencias, conocimientos y vivencias, preservando así la sabiduría ancestral de los pueblos originarios.

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