Atienden parteras el 38 % de nacimientos en Chiapas

El secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, confirmó que la entidad tiene el registro de que 38 % de los nacimientos en la entidad son atendidos por parteras tradicionales, lo que reafirma la visión integral y diversa de la atención de la salud en Chiapas.

Intercambio de saberes

Dijo que lejos de generar distancia de este oficio y sus practicantes se busca tener una cercanía con las mismas, para reconocer sus saberes y conocimientos a las nuevas generaciones, desde un marco de responsabilidad institucional.

Resaltó que esta suma de esfuerzos contribuirá al reconocimiento y respeto a la cosmovisión de las parteras y los parteros con sus saberes ancestrales, ya que el 38 % de los nacimientos registrados en la entidad son atendidos por este sector.

Vinculación

Además dijo que en coordinación con la Secretaría de Educación, se impulsará la vinculación de parteras y parteros con alfabetizadores mediante círculos de estudio en las comunidades más cercanas, con el propósito de fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura tanto en su lengua materna como en español.

Asimismo, destacó la importancia de que puedan plasmar por escrito sus experiencias, conocimientos y vivencias, preservando así la sabiduría ancestral de los pueblos originarios.