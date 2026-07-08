Atienden presencia de la roya en cafetales

Más de 32 millones de pesos (mdp) se han invertido este año en estados como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz para realizar acciones fitosanitarias contra plagas del cafeto, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En los últimos cuatro años se ha sostenido una cosecha por arriba del millón de toneladas, casi 100 mil toneladas más que en los cinco años previos. De este volumen, Chiapas aporta 392 mil toneladas y le siguen Veracruz, con 256 mil y Puebla, con 225 mil toneladas.

Estrategia

Detalló que trabajan en coordinación con los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. La estrategia también contempla el apoyo de 77 especialistas, brindar acompañamiento técnico a los agricultores, realizar monitoreo y controlar las principales plagas y enfermedades del cultivo.

Uno de los principales focos de atención es la roya del cafeto, la cual tiene presencia en México desde 1981 y provoca la caída prematura de las hojas y el debilitamiento de la planta.

A la fecha han realizado también 585 eventos de capacitación en beneficio de ocho mil 242 productores y productoras, principalmente de pequeña y mediana escala, y han puesto a disposición el Manual Operativo de la Campaña Plagas del Cafeto para las y los técnicos de los Organismos Auxiliares.

De acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), a nivel nacional existen aproximadamente 701 mil 735 hectáreas de café distribuidas sobre todo en 10 entidades del país.

El café es uno de los productos que tuvieron un aumento considerable en el valor de sus exportaciones, con un 107.9 %, ya que pasó de 415 millones de dólares en 2024 a 863 millones de dólares (mdd) en 2025.